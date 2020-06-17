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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1778 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1778
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1778, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены два случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1447 человек, 76 умерли.
За вторник в республике провели 6026 тестов на коронавирус, за все время — 375572.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся
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