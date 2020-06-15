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Макрон не получил приглашения на Парад Победы 24 июня 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 45 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон не получал приглашения от России на Парад в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня, и не поедет на мероприятие, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
«Господин Макрон не приедет в Москву (на Парад Победы 24 июня), он не получил приглашение от российских властей», — сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Москва и Париж работают над визитом президента Франции в Россию.
«В повестке дня остается визит президента Макрона в Российскую Федерацию, мы над этим работаем, сроки пока неизвестны, но есть уверенность, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», — заявил Грушко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации.
Президент Владимир Путин отмечал, что для иностранных гостей парада Победы нужно будет обеспечить полную безопасность в условиях распространения коронавируса. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что подтвердили намерение посетить Москву 12 иностранных лидеров.
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В мире , Видео , Европа , Политика , Александр Грушко , Сергей Лавров , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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