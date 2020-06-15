Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт

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Противники создания большого района с центром в Болграде перекрыли 15 июня трассу Одесса-Рени, требуя, чтобы центром новой административно-территориальной единицы, которая объединит нынешние Болградский, Арцизский и Тарутинский районы Одесской области, стал город Арциз . Об этом 15 июня сообщает издание «Думская».

Отмечается, что участники акции ходят с плакатами по пешеходному переходу, мешая проезду автомобилей. На месте дежурит полиция.

«Протестующие заявили, что Болградский район создается по желанию нардепа Антона Киссе, называющего себя лидером украинских болгар; под давлением официальной Софии и без учета мнения других проживающих в этой части страны национальных общин — гагаузов, молдаван и т.д.», — говорится в сообщении.

Кроме того, по их словам, Болград — неудачный выбор в качестве центра, поскольку находится на самом краю будущего района.