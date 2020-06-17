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Зеленского упрекнули в «разыгрывании русской карты» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Инициатива президента Украины Владимира Зеленского принять законы о референдуме и народовластии — это бомба, которая может вызвать серьезные потрясения в стране. Об этом заявил украинский дипломат Роман Бессмертный в интервью «Еспресо».
Он напомнил, что вопросы территориальной целостности запрещено выносить на всеукраинский референдум, тогда как в новых законопроектах появились соответствующие разделы.
«Говорят, что в данном случае речь идет о внутреннем административном делении. Ничего подобного. Эта позиция свидетельствует о том, что Украина на референдуме может определять вопрос о передаче другим территорий или приобретении суверенитета над определенными территориями», — сказал Бессмертный, упрекнув президента в том, что тот «разыгрывает карту русской темы».
По словам Бессмертного, принятие законов может привести к тому, что на Украине начнется сбор подписей за референдум о правовом статусе Донбасса и Крыма.
11 июня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос особого статуса неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей вряд ли вынесут на всеукраинский референдум в случае принятия президентских законопроектов.
Партия «Слуга народа» работала над пятью проектами законов, предусматривающих введение в стране механизмов «народовластия» — о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето. 9 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум». Зеленский определил его как неотложный.
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Комментарии 17
В мире , Видео , Законопроекты , Роман Бессмертный , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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