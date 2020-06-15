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Посол США заявил о разочаровании приговором Уилану 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Посол США оценил приговор Уилану
Фото: ТАСС
Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован решением суда приговорить Пола Уилана к 16 годам лишения свободы за шпионаж.
«Я глубоко разочарован. Американский гражданин был приговорен к 16 годам … за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана», — сказал он, передает ТАСС.
Ранее в понедельник Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. После этого адвокат гражданина США заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.
Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.
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В мире , Политика , Происшествия
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