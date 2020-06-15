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Еще одна страна Европы открылась для туристов 

Lenta.ru 1 час назад
Еще одна страна Европы открылась для туристов
Фото: Reuters
Еще одна европейская страна, Франция, приняла решение об открытии границ для туристов из государств-членов Евросоюза с 15 июня. Об этом сообщает France 24.
При этом сохранятся некоторые ограничения для путешественников, прибывающих из Испании и Великобритании, — они обязаны будут пройти двухнедельный карантин. В то же время границы со странами, которые не входят в ЕС, но держат ситуацию с распространением инфекции «под контролем», откроют 1 июля.
Кроме того, Парижский регион объявлен безопасной с эпидемиологической точки зрения «зеленой зоной» — там разрешено открыть все рестораны и кафе.
С начала пандемии во Франции зафиксировано 157 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 72 тысячи пациентов, скончались почти 30 тысяч носителей инфекции.
Ранее в понедельник в Ассоциации туроператоров России сообщили, что страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы, однако Россия с большой вероятностью в перечень не попадет. Это связано, в частности, с тем, что число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
14 июня власти Испании приняли решение открыть границы для туристов из Шенгенской зоны с 21 июня. Государство снимет ограничения для всех стран Европейского союза, кроме Португалии, границы с которой откроются только 1 июля. Кроме того, планируется отменить все карантинные меры для прибывающих путешественников.
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В мире , Ассоциация туроператоров России , ЕС , Испания , Великобритания , Франция
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