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Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича 

Lenta.ru и ещё 10 42 минуты назад
Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича
Фото: РИА Новости
Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Страна.ua».
Порошенко, в частности, спросили, можно ли рассматривать его согласие стать министром экономического развития при Януковиче как соучастие в узурпации власти. Экс-президент ответил отрицательно, заверив, что его задачей была подготовка соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Для дачи свидетельских показаний также вызван бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
Ранее Порошенко ворвался в кабинет генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и устроил там скандал.
Петр Порошенко фигурирует в ряде уголовных дел о легализации преступных доходов, вмешательстве в судебную деятельность, отмывании украденных у армии денег и попытке свержения конституционного строя. По большинству из них бывший президент проходит свидетелем. В мае было возбуждено дело о госизмене после публикации записей его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. В июне Порошенко стал подозреваемым по делу о незаконном приказе главе внешней разведки.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Арсений Яценюк , ЕС
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