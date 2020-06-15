Порошенко допросили по делу о госизмене Януковича 

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Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в суд на допрос в рамках апелляции адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о государственной измене. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Страна.ua».

Порошенко, в частности, спросили, можно ли рассматривать его согласие стать министром экономического развития при Януковиче как соучастие в узурпации власти. Экс-президент ответил отрицательно, заверив, что его задачей была подготовка соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Для дачи свидетельских показаний также вызван бывший премьер-министр Арсений Яценюк

Ранее Порошенко ворвался в кабинет генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и устроил там скандал.