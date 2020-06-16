На Украине выявили 666 новых случаев COVID-19

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По состоянию на утро 16 июня на Украине зафиксированы 32 476 случаев заражения коронавирусом, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 912 человек, выздоровели 14 528 человек. По числу выявленных заражений лидирует Киев и Черновицкая область — около 4 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов заявил, что население Украины перестало выполнять предписанные ограничения, из-за чего заболеваемость вновь стала расти.