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За сутки на Украине выявили 666 новых случаев заражения коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 15 1 час назад
На Украине выявили 666 новых случаев COVID-19
Фото: РИА Новости
По состоянию на утро 16 июня на Украине зафиксированы 32 476 случаев заражения коронавирусом, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 912 человек, выздоровели 14 528 человек. По числу выявленных заражений лидирует Киев и Черновицкая область — около 4 тыс. случаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанов заявил, что население Украины перестало выполнять предписанные ограничения, из-за чего заболеваемость вновь стала расти.
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В мире , Украина , Максим Степанов
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