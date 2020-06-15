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Джонсон потребовал от протестующих не заниматься переписыванием истории 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Джонсон обратился к протестующим
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал не переписывать прошлое и вступился за бывшего премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями.
«Современная Британия — продукт большой совокупности идей и убеждений, не все из которых кажутся хорошими в нынешних реалиях. Да, Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою внушительную карьеру… Как это часто бывает, с течением времени менялся в целом и он сам. Он изменил свой взгляд на Индию, и ее способность получить независимость; и что бы он ни говорил об исламе в 1890-х годах, он также построил в 1940-е годы Мечеть в Риджентс-парке», — написал премьер в колонке в газете Telegraph.
Он выразил мнение, что «безумно обвинять его (Черчилля) в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы».
«Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше», — подчеркнул Джонсон.
Премьер также заявил, что сомневается в правильности кампании по редактированию или исправлению, как в программе Photoshop, всего культурного ландшафта. Такой подход, по его мнению, приведет к искажению истории. В сложившейся ситуации, указал премьер, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое, передает РИА «Новости».
Джонсон в этой связи объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства — в сфере занятости, образования, в медицинской сфере и во всех других.
«Давайте бороться с расизмом, но оставим наше наследие по большей части в покое. Если мы хотим изменить ситуацию, в стране существуют демократические средства — благодаря, кстати говоря, Уинстону Черчиллю», — подытожил премьер.
Ранее Джонсон заявил, что снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое.
Волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления, началась в США и Европе на прошлой неделе после митингов за права чернокожих. В Бристоле вандалы скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17 веке занимался работорговлей. В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить Кенотаф.
Мэр Лондона Садик Хан заявил о создании в городе специальной комиссии, которая оценит актуальность памятников, объектов уличного искусства и названий улиц. По словам градоначальника, многие памятники могут быть связаны с историей рабства.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Уинстон Черчилль , Daily Telegraph , РИА Новости , Великобритания
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