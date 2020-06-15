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В Токио за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Токио за сутки выявили 48 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии Токио второй день подряд превышает 45, за прошедшие сутки вирус подтвержден у 48 человек, а днем ранее — у 47.
Это самый высокий показатель для японской столицы с 5 мая.
По данным телеканала NHK, который собирает и суммирует данные местных муниципалитетов, в 23 случаях вирус был выявлен у работников или посетителей ночных развлекательных заведений в токийском районе Синдзюку.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии, по данным на 23.00 понедельника (17.00 мск), составило 18 313 человек. Всего скончались 942 человека, состояние еще 72 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 16 341 человек.
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В мире , Япония
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