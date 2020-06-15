Германия рассказала о сложных отношениях с США 

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Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал о сложных отношениях между Берлином и Вашингтоном и прокомментировал вывод американских войск из страны. Его заявление цитирует РИА Новости.

«Если видно, что решение [о выводе американских военнослужащих] не было согласовано в правительстве США, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — отметил Маас.

Он предположил, что это могло стать причиной того, что Вашингтон фактически тайно вывел часть своего контингента.

6 июня администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении сократить численность американского военного контингента, который находится в Германии. Предположительно, данное решение было принято из-за сотрудничества Германии с Россией по проекту «Северный поток-2» и из-за того, что Вашингтон считает, что Берлин выделяет недостаточно средств на военные расходы.