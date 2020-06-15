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Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав» 

Lenta.ru 49 минут назад
Украина пообещала Донбассу «в тысячу раз больше прав»
Фото: © ТАСС / Danil Shamkin / Ukrinform via ZUMA Wire
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Интервью опубликовано на портале «Укринформ».
«Я могу гарантировать на 100 процентов, что даже без особого статуса у граждан на этих территориях в составе Украины будет в тысячу раз больше прав и ресурсов, чем сейчас под оккупацией Российской Федерации», — пообещал Кулеба.
Он отметил, что на Украине проходит «очень европейская, очень глубинная» реформа децентрализации, которая «реально возвращает власть на места».
Ранее Кулеба заявил, что Украина готова идти на «разумные компромиссы» по вопросу местного самоуправления после возвращения неподконтрольных территорий, но не согласится на «вымышленную Кремлем федерализацию».
«Мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет», — сказал глава МИД.
Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих земель. Москва отвергает претензии.
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В мире , Конфликты , Украина , Киев
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