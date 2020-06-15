Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дамба на Ниле грозит новым конфликтом в Африке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Дамба на Ниле грозит новым конфликтом в Африке
Фото: globallookpress.com
Возобновившиеся в воскресенье после трехмесячного перерыва переговоры Египта, Эфиопии и Судана по строительству эфиопской ГЭС «Возрождение» вновь продемонстрировали отсутствие компромисса в вопросе заполнения водохранилища плотины, что может грозить новым конфликтом в Африке.
Строительство эфиопской ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле стоимостью 4,6 млрд долларов началось в 2012 году и завершено более чем на 70%. Полностью ГЭС планируется достроить в 2023 году. Сооружение позволит вырабатывать электроэнергию, столь необходимую для 100 млн жителей Эфиопии. Однако возведение плотины вызвало споры в трех основных странах бассейна Нила — Египте, Эфиопии и Судане. Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 млрд кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 млрд кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.
Переговоры, продолжавшиеся многие годы, были приостановлены в феврале, когда Эфиопия отклонила предложение вступивших в переговоры США и обвинила администрацию Дональда Трампа в «подсуживании» Египту, пишет Al Jazeera.
В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 млрд кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе суданские, египетские и эфиопские министры по водоснабжению и ирригации возобновили переговоры под наблюдением США, Европейского союза и ЮАР, которая в настоящее время является главой Африканского союза. Министерство ирригации Египта в воскресенье заявило, что по итогам переговоров стало очевидно, что разногласия с Эфиопией не исчезли. В частности Каир заявил о «полном отказе» Эфиопии от решения технических вопросов, связанных с «мерами по смягчению последствий засух». Представитель министерства водных ресурсов и ирригации Египта Мохамед аль-Себай заявил, что Эфиопии не хватает «политической воли» для компромисса. Аддис-Абеба настаивает, что Египет и Судан «должны отказаться от прав на воду и признать право Эфиопии на использование вод Голубого Нила в одностороннем порядке».
Между тем, по мнению Каира, основой нынешних переговоров должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров.
В то же время министерство водных ресурсов и энергетики Эфиопии в воскресенье заявило, что в ходе переговоров был достигнут прогресс и понимание первого этапа заполнения водохранилища. Заявление аль-Себая в Эфиопии назвали «прискорбным». В стране уверены, что если переговоры потерпят неудачу, то лишь из-за «упорства Египта, поддерживающего соглашение о распределении воды на колониальной основе, которое лишает Эфиопию и все страны верховья Нила их естественных и законных прав».
Трехсторонние переговоры продолжатся в понедельник и будут проходить под председательством Египта.
Голубой Нил — один из двух основных притоков Нила — течет из Эфиопии в Судан, где он соединяется с Белым Нилом недалеко от суданской столицы Хартум, образуя реку Нил. При этом 85% вод Нила берут начало в Эфиопии из Голубого Нила.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери» Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери» Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым Джонсон потребовал от протестующих не заниматься переписыванием истории Джонсон потребовал от протестующих не заниматься переписыванием истории
Комментарии 2
В мире , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Всемирный Банк , РИА Новости , Египет , Судан , Эфиопия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
Появилась версия отказа Лаврова лететь в Турцию
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пи****»: дочь Кафельникова разделась на камеру
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение