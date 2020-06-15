В Пекине после того, как на местном рынке был обнаружен коронавирус, возникла опасность распространения инфекции, заявил руководитель пресс-службы пекинской администрации Сюй Хэцзянь. В настоящее время в районе обнаружения вируса введен режим военного времени, сообщает РИА Новости.

13 июня, как сообщал «Рамблер», эпидемиологи обнаружили коронавирус на разделочной доске для разделки лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. В результате экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, в районе Фэнтай введено военное положение.

Глава пресс-службы пекинской администрации Сюй Хэцзянь заявил, что в настоящее время в городе с большой долей вероятности возможно дальнейшее распространении инфекции. В связи с этим планируется провести тщательное эпидемиологическое расследование, чтобы выявить источник заражения.

Также намечено массовое тестирование на коронавирус людей, находящихся в районе обнаружения инфекции, а также за его пределами. На сегодняшний день проведено 76 499 исследований.

В результате выявлено 59 инфицированных жителей китайской столицы. Журналисты подчеркивают, что вплоть до 11 июня в Пекине на протяжении почти двух месяцев не было зарегистрировано ни одного локального заболевания COVID-19.