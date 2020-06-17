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Южная Корея пообещала КНДР «расплату» в случае начала военных действий 

ТК «Звезда» и ещё 12 22 минуты назад
Южная Корея пригрозила КНДР «расплатой»
Фото: Reuters
Начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов РК Чон Дон Чжин заявил, что действия Северной Кореи сводят на нет все 20-летние усилия и достигнутые результаты.
Глубокую обеспокоенность выразили южнокорейские военные решением властей КНДР не соблюдать военное соглашение с Югом. Об этом заявил на брифинге начальник отдела военных операций Объединенного комитета начальника штабов Республики Корея Чон Дон Чжин.
Он отметил, что обнародованные Северной Кореей планы военных действий противоречат межкорейским соглашениям, Пханмучжомской декларации и военному соглашению от 19 сентября 2018 года.
«Такие меры сводят на нет совместно достигнутые за более чем 20 лет результаты и усилия в сфере прогресса межкорейских отношений и сохранения мира. В случае если северокорейская сторона перейдет к реальным действиям, то она непременно заплатит соответствующую цену», — приводит РИА Новости слова Чон Дон Чжина.
Накануне в приграничном городе Кэсон был взорван межкорейский офис связи. После этого генштаб КНДР озвучил планы возвращения своих военных в промышленную зону Кэсон и туристическую зону Кымгансан. С 9 июня КНДР заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на заброс южнокорейской стороной агитационных листовок.
Напомним, что в 2018 году лидеры двух стран Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали договоренность, направленную на прекращение вражды между Южной и Северной Кореей.
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В мире , Азия , Санкции КНДР , Чен Ким , РИА Новости , КНДР
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