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Миру грозит новый опасный вирус 

Вероника Полынина и ещё 15 11 минут назад
Миру грозит новый опасный вирус
Фото: ТАСС
Выявленный на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирус может быть еще более заразным, чем обнаруженный в Ухане в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Яна Чжаньцю.
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Он отметил, что в процессе эволюции вируса его заразность может или усиливаться, или ослабевать.
«Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», — сказал Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».
По словам ученого, появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.
При этом он отметил, что в Пекине установилась жаркая погода, которая не способствует распространению вируса. Кроме того, профессор напомнил, что в Ухане в начале эпидемии было много пациентов, которые не были связаны с рынком, где были выявлены первые случаи заболевания. В Пекине же все зафиксированные случаи связаны с рынком «Синьфади».
Чжаньцю также заявил, что Китай накопил опыт борьбы с коронавирусом и создал действенные механизмы, позволяющие блокировать распространение болезни.
13 июня, как сообщал «Рамблер», эпидемиологи обнаружили коронавирус на разделочной доске для разделки лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. В результате экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, в районе Фэнтай введено военное положение.
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