Миру грозит новый опасный вирус 

Выявленный на рынке «Синьфади» в Пекине коронавирус может быть еще более заразным, чем обнаруженный в Ухане в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на профессора института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Яна Чжаньцю.

Он отметил, что в процессе эволюции вируса его заразность может или усиливаться, или ослабевать.

«Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане», — сказал Чжаньцю в интервью газете «Хуаньцю шибао».

По словам ученого, появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.

При этом он отметил, что в Пекине установилась жаркая погода, которая не способствует распространению вируса. Кроме того, профессор напомнил, что в Ухане в начале эпидемии было много пациентов, которые не были связаны с рынком, где были выявлены первые случаи заболевания. В Пекине же все зафиксированные случаи связаны с рынком «Синьфади».

Чжаньцю также заявил, что Китай накопил опыт борьбы с коронавирусом и создал действенные механизмы, позволяющие блокировать распространение болезни.

13 июня, как сообщал «Рамблер», эпидемиологи обнаружили коронавирус на разделочной доске для разделки лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. В результате экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности, в районе Фэнтай введено военное положение.