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В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль 

Российская Газета 48 минут назад
В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль
Фото: ТАСС
В американском городе Атланта, где в результате жестких действий полиции погиб 27-летний афроамериканец, группа людей попыталась перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Стражи порядка не позволили этого сделать, сообщает телеканал CNN.
В минувшее воскресенье в акциях протеста приняли участие около 100 человек. Они требовали пресечь чрезмерное применение силы стражами порядка, а также обеспечить соблюдение прав темнокожих.
Ранее во время беспорядков неизвестные подожгли ресторан, а затем перекрыли дороги в центре города. В ходе протестов погибли двое и ранены пять человек, информирует телеканал Fox News.
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В мире , Происшествия , CNN , Fox News
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