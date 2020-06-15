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В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом 

РИА Новости и ещё 4 14 минут назад
Пассажир умудрился забыть в поезде мешок с золотом
Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин
В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
В октябре прошлого года неизвестный оставил сумку, в которой лежал драгоценный металл, на участке железной дороги, соединяющем кантоны Санкт-Галлен и Люцерн.
Объявление о поиске хозяина опубликовали после того, как его не удалось найти в ходе внутреннего расследования.
Как власти смогут проверить, имеет ли тот или иной человек право на то, чтобы вернуть себе собственность, не уточняется. При этом у забывчивого пассажира есть еще пять лет, чтобы сделать это.
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В мире , Швейцария
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