В Китае построили «горизонтальный небоскреб» 

Этот масштабный проект называется Raffles City Chongqing. Четыре башни на высоте 250 метров удерживают горизонтальную конструкцию, которая официально называется «Кристаллом» (англ. Crystal). Ее длина составляет 300 м, а вес достигает 12 000 тонн — большую часть «Кристалла» пришлось бережно поднимать на высоту с помощью кранов.

Посетители Crystal всего за 50 секунд на скоростном лифте могут подняться на верхний этаж. Здесь располагается выставочный павильон, посвященный будущей жизни на колонизированном Марсе, и площадка обозрения с прозрачным стеклянным полом. С нее открывается прекрасный вид на город и две близлежащие реки.

А в ближайшие месяцы в Crystal откроется еще и частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.