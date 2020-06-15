Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае построили «горизонтальный небоскреб» 

Inmyroom 1 час назад
В Китае построили «горизонтальный небоскреб»
Фото: www.inmyroom.ru
Этот масштабный проект называется Raffles City Chongqing. Четыре башни на высоте 250 метров удерживают горизонтальную конструкцию, которая официально называется «Кристаллом» (англ. Crystal). Ее длина составляет 300 м, а вес достигает 12 000 тонн — большую часть «Кристалла» пришлось бережно поднимать на высоту с помощью кранов.
Посетители Crystal всего за 50 секунд на скоростном лифте могут подняться на верхний этаж. Здесь располагается выставочный павильон, посвященный будущей жизни на колонизированном Марсе, и площадка обозрения с прозрачным стеклянным полом. С нее открывается прекрасный вид на город и две близлежащие реки.
А в ближайшие месяцы в Crystal откроется еще и частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Inmyroom: последние новости
DIY-хак: как сделать стильную подставку для растений DIY-хак: как сделать стильную подставку для растений Здание с «зеленой» кровлей построят на территории ЗИЛа Здание с «зеленой» кровлей построят на территории ЗИЛа Контейнеры для сбора масок и перчаток появились в столице Контейнеры для сбора масок и перчаток появились в столице
В мире , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Петицию Успенской для Ефремова сочли «медвежьей услугой»
Полицейский расстрелял пьяных россиян
Полицейский расстрелял пьяных россиян
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Видео
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение