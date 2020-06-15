Соединённые Штаты заканчивают «эпоху бесконечных войн» и берут «новый, трезвый курс на защиту жизненно важных американских интересов», заявил Дональд Трамп на церемонии выпуска курсантов Военной академии в Вест-Пойнте. По его словам, США — «не мировой жандарм» и не обязаны продолжать «урегулирование давних конфликтов в далёких краях, о которых многие даже не слышали». При этом глава Белого дома подчеркнул, что его администрация взялась за «колоссальное восстановление» американских вооружённых сил и выделила более $2 трлн на эти цели. Как полагают эксперты, Трамп пытается продемонстрировать приверженность своей предвыборной программе 2016 года, предполагавшей отказ от интервенционистской политики. Однако спустя почти четыре года действия США на этом направлении практически не изменились, констатируют аналитики.

Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, Дональд Трамп заявил, что США — «не мировой жандарм» и в обязанности американских военных не входит урегулирование давних конфликтов в далёких краях, о которых многие даже не слышали.

«Мы возрождаем основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в восстановлении других государств, а в защите — самой решительной защите — нашей страны от иностранных врагов. Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн. Вместо этого у нас будет новый, трезвый курс на защиту жизненно важных американских интересов», — сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что его администрация взялась за «колоссальное восстановление» американских вооружённых сил. Трамп отметил, что на эти нужды было выделено более $2 трлн. Стоит отметить, что каждый год его президентства объём военного бюджета страны устанавливал новые рекорды.

В настоящее время, как утверждает глава Белого дома, американские предприятия сотнями производят новые корабли, бомбардировщики, истребители, вертолёты. Кроме того, они строят танки, военные спутники и ракеты.

Значимым достижением президент США назвал создание гиперзвуковой ракеты, которая якобы в 17 раз быстрее имеющихся сейчас аналогов. Дальность нового боеприпаса, как уверяет Трамп, составляет 1000 миль (1,6 тыс. км), вероятное отклонение от цели — 14 дюймов (35,5 см). При этом глава Белого дома не пояснил, о каком конкретно оружии идёт речь и когда проводились его испытания.

«Сохранил свои идеологические позиции»

Эксперты обратили внимание на противоречивые тезисы, прозвучавшие в речи Трампа в Вест-Пойнте. По их словам, с одной стороны, глава Белого дома провозгласил принцип отказа от вооружённого вмешательства в дела иностранных государств, с другой — подтвердил приверженность «накачиванию деньгами» военного бюджета с целью количественного и качественного усиления армии новыми наступательными вооружениями.

В беседе с RT политолог Александр Асафов отметил, что заявления Трампа в Вест-Пойнте содержат элементы его предвыборной кампании 2016 года. Тогда кандидат от республиканцев обещал урегулировать локальные вооружённые конфликты, в которых участвуют американские войска, и «поладить» с альтернативными полюсами силы — Россией и Китаем.

«В целом Трамп сохранил свои идеологические позиции. Прежде всего он стремится минимизировать потери американских солдат за рубежом. Однако реальность оказалась гораздо сложнее: Америка продолжает военную экспансию в десятках стран мира, проводит огромное количество провокационных учений, а отношения с Москвой и Пекином объективно стали более напряжёнными», — заявил эксперт.

По мнению аналитика, внешняя политика США последних четырёх лет сохранила свой традиционно агрессивный, экспансионистский характер. Как полагает Асафов, при Трампе лишь немного изменились методы, благодаря которым Вашингтон пытается сохранить статус глобального гегемона.

Так, в последнее время Соединённые Штаты в основном ограничивались разовыми военными акциями против государств, которые они считают врагами. В 2017—2018 годах американские войска нанесли несколько ракетных ударов по объектам сирийской армии, а в ночь на 3 января 2020 года в Багдаде с помощью беспилотника военные США убили иранского генерала Касема Сулеймани.

В своей речи в Вест-Пойнте Трамп поставил Сулеймани в один ряд с главарём «Исламского государства»* Абу Бакром аль-Багдади , который был, предположительно, уничтожен осенью прошлого года.

Ликвидация Сулеймани привела к серьёзному обострению ситуации на Ближнем Востоке, от которого в итоге пострадали американские позиции в Ираке. В качестве акта возмездия Иран нанёс удары баллистическим ракетами по расположениям войск США в этой арабской стране. Позже иракские базы ВС Соединённых Штатов несколько раз подвергались атакам неизвестных лиц.

Кроме того, Трамп не выполнил обещание вернуть домой американских солдат, которые незаконно находятся в Сирии. В итоге США сохранили военное присутствие в республике под предлогом продолжения борьбы с ИГ и «защиты» нефтяных месторождений.

«На сирийском направлении политика США закончилась провалом, и в такой ситуации Трамп должен сохранить лицо, то есть не сдавать те позиции, которые всё-таки удалось сохранить. По этой причине американцы продолжают поддерживать курдов и местных боевиков, периодически наносят авиаудары, пытаются нагнетать обстановку вокруг военных России и Ирана», — сказал Куртов.

По прогнозу эксперта, присутствие войск США в Сирии и Ираке продолжится главным образом с целью «сдерживания» Москвы, Тегерана и Дамаска, а также для противодействия запущенному без участия Вашингтона процессу мирного урегулирования в арабской республике.

«Тяга к абсолютному доминированию»

Ещё одним крайне негативным явлением внешней политики Трампа эксперты назвали разрушение устоявшейся архитектуры международной безопасности. В мае 2018 года президент США объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, которую его предшественник Барак Обама называл одним из ключевых достижений американской дипломатии.

Следом за этим Соединённые Штаты усилили санкционный режим и военное давление на Тегеран. К примеру, Трамп неоднократно угрожал Ирану вооружёнными действиями в Персидском заливе, обвиняя флот республики в опасных манёврах.

Белый дом также стал инициатором выхода из основополагающих соглашений в сфере ядерной безопасности — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, под вопросом остаётся продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года.

По мнению экспертов, всё это увеличивает риск гонки вооружений и возникновения новых вооружённых конфликтов.

«США при Трампе действительно стали меньше воевать, однако были приняты решения, которые повышают опасность возникновения новых масштабных войн. Соединённые Штаты пытаются позиционировать себя державой номер один и сконцентрировать ресурсы для отстаивания этого статуса», — заявил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

Как полагает аналитик, Трамп стремится несколько сократить военное участие американской армии в локальных конфликтах, чтобы не «распылять» на них деньги и силы. Однако полноценный вывод войск из Сирии, Ирака и Афганистана, с точки зрения президента США, невозможен из-за угрозы потери влияния на Ближнем Востоке, отметил эксперт.

«Трамп хочет сбросить ненужные, как он рассуждает, обязательства перед союзниками в разных регионах мира, показать перед выборами, что он последовательно реализует программу невмешательства, о которой он говорил четыре года назад. Но все войны, в которые вовлечены США, являются естественным проявлением тяги к абсолютному доминированию. Поэтому реального отказа Вашингтона от роли мирового жандарма ожидать не стоит», — подчеркнул Брутер.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.