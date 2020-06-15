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Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке 

Российская Газета и ещё 5 51 минуту назад
Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке
Фото: Reuters
Анкара начала операцию "Лапа орла" на севере Ирака. "Наши самолеты обрушивают пещеры на головы террористов", — заявили в министерстве обороны Турции, пояснив, что борьба идет с членами Рабочей партии Курдистана (РПК).
За минувшие пять лет силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы, по которым Турция и наносит удары. В последней операции участвовали военные самолеты. РИА Новости напоминает, что во время нападений курдов погибли около тысячи военных и полицейских.
Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Турция в последнее время ведет себя довольно агрессивно. "Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", — подчеркнули в минобороны Греции.
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В мире , Армия , Министерство обороны , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Анкара , Ирак , Турция
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