Турция нанесла удары по позициям курдов в Ираке 

За минувшие пять лет силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы, по которым Турция и наносит удары. В последней операции участвовали военные самолеты. РИА Новости напоминает, что во время нападений курдов погибли около тысячи военных и полицейских.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Турция в последнее время ведет себя довольно агрессивно. "Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением, это, с одной стороны, использовать все свое дипломатическое оружие, а с другой — обеспечить увеличение сдерживающей силы вооруженных сил", — подчеркнули в минобороны Греции.