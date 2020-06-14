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«Открыт для общения»: МИД Украины готов обсудить с Лавровым Донбасс 

Газета.Ru 2 часа назад
МИД Украины готов обсудить с Лавровым Донбасс
Фото: Газета.Ru
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных. Ранее он отмечал, что ведутся переговоры о дате встречи глав МИД стран «номрандской четверки».
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — сказал украинский министр в интервью агентству «Укринформ».
По словам Кулебы, в настоящее время проходит обсуждение даты переговоров на уровне глав МИД «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции.
Ранее украинский дипломат на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом сообщил, что «нормандский формат» будет продолжен, а разговор на уровне министров сторон формата состоится в ближайшее время.
В интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины также отметил, что «минский процесс» не умер, но находится на «немецко-французском аппарате ИВЛ». «Я бы сказал, „Минск“ не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — так Кулеба прокомментировал недавнее заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что минские соглашения никчемны.
Двумя днями ранее Резников, который является министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что минский пакет никчемен с международно-правовой точки зрения.
«Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности», — сказал он во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.
Он выразил уверенность в том, что Украина могла выйти из соглашений, которые были заключены в рамках «нормандского формата», так как их срок действия, по его словам, закончился в конце 2015 года. Но Резников подчеркнул, что Киев намерен использовать Минск в качестве переговорной площадки.
После этого заявления украинского чиновника в России предположили, что такие слова могут указывать на желание Киева «обнулить» международные договоренности. По мнению члена комитета Совета федерации по международным делам Олега Морозова, таким образом у Киева будет возможность обвинить Россию и самопровозглашенные республики Донбасса в нежелании мира.
«Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции», — считает Морозов.
По его мнению, украинские власти выступают против минского процесса, так как только он может привести к мирному урегулированию конфликта, который длится с 2014 года. «Все остальные квазипредложения, идущие от Киева, ведут в тупик. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчемность минского процесса», — уверен сенатор.
Тем временем российский политолог Андрей Суздальцев в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что заявления подобные сказанному Резниковым указывают на бессилие украинской стороны, так как в случае отмены минских соглашений, у Киева не останется оснований для санкций в отношении России.
«Говоря о том, что это никчемные документы, надо учитывать, что это ведь не протокол как, например, Будапештский меморандум, это полноценное соглашение, в котором указаны самопровозглашенные республики, под ним стоят подписи стран-гарантов — России, Франции и Германии [помимо Украины]. И самое главное — этот документ зарегистрирован в ООН. То есть это документ международного права. Поэтому подобные заявления говорят об уровне образования и подготовки нынешней украинской элиты», — добавил Суздальцев.
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В мире , Статьи , Олег Морозов , Дмитрий Кулеба , Сергей Лавров , Андрей Суздальцев , Алексей Резников , МИД , ООН , Совет Федерации , Укринформ , РИА Новости , Германия , Франция
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