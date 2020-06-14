МИД Украины готов обсудить с Лавровым Донбасс

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым . Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных. Ранее он отмечал, что ведутся переговоры о дате встречи глав МИД стран «номрандской четверки».

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — сказал украинский министр в интервью агентству «Укринформ».

Франции. По словам Кулебы, в настоящее время проходит обсуждение даты переговоров на уровне глав МИД «нормандской четверки» — России , Украины, Германии

Ранее украинский дипломат на пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом сообщил, что «нормандский формат» будет продолжен, а разговор на уровне министров сторон формата состоится в ближайшее время.

В интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины также отметил, что «минский процесс» не умер, но находится на «немецко-французском аппарате ИВЛ». «Я бы сказал, „Минск“ не умер, но Украина держит его на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких. Простите за черный юмор», — так Кулеба прокомментировал недавнее заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что минские соглашения никчемны.

Двумя днями ранее Резников, который является министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что минский пакет никчемен с международно-правовой точки зрения.

«Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности», — сказал он во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

Он выразил уверенность в том, что Украина могла выйти из соглашений, которые были заключены в рамках «нормандского формата», так как их срок действия, по его словам, закончился в конце 2015 года. Но Резников подчеркнул, что Киев намерен использовать Минск в качестве переговорной площадки.

После этого заявления украинского чиновника в России предположили, что такие слова могут указывать на желание Киева «обнулить» международные договоренности. По мнению члена комитета Совета федерации по международным делам Олега Морозова , таким образом у Киева будет возможность обвинить Россию и самопровозглашенные республики Донбасса в нежелании мира.

«Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции», — считает Морозов.

По его мнению, украинские власти выступают против минского процесса, так как только он может привести к мирному урегулированию конфликта, который длится с 2014 года. «Все остальные квазипредложения, идущие от Киева, ведут в тупик. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчемность минского процесса», — уверен сенатор.

Тем временем российский политолог Андрей Суздальцев в комментарии РИА «Новости» выразил мнение, что заявления подобные сказанному Резниковым указывают на бессилие украинской стороны, так как в случае отмены минских соглашений, у Киева не останется оснований для санкций в отношении России.