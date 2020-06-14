Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона

Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире превысило 7,6 миллиона человек. Соответствующая информация следует из статистики, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, в мире зафиксировано 7 690 708 случаев инфицирования COVID-19. Кроме того, известно о смерти 427 630 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус.

Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сообщили, что наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавирусной инфекции являются кинотеатры, офисы, религиозные учреждения и театры.