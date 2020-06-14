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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 7,6 миллиона 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Число случаев коронавируса в мире превысило 7,6 миллиона
Фото: Вечерняя Москва
Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире превысило 7,6 миллиона человек. Соответствующая информация следует из статистики, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным, в мире зафиксировано 7 690 708 случаев инфицирования COVID-19. Кроме того, известно о смерти 427 630 пациентов с подтвержденным результатом анализа на коронавирус.
Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) сообщили, что наиболее опасными с точки зрения угрозы распространения коронавирусной инфекции являются кинотеатры, офисы, религиозные учреждения и театры.
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В мире , ВОЗ
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