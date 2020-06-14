Французы смогут ездить в страны ЕС с 15 июня 

Поездки в соседние с Францией страны Евросоюза граждане страны смогут совершать с 15 июня. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Отправиться путешествовать по всему миру французы смогут с 1 июля.

С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза. В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией — с 1 июля, — цитирует Макрона ТАСС.

Французские власти закрыли границы страны 17 марта. Причиной стало распространение коронавируса.

К 14 июня в мире зафиксировано более 7,7 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 430 тысяч человек. Выздороветь удалось более 3,7 млн пациентов.

Как сообщал NEWS.ru, в воскресенье Макрон заявил об одержании первой победы над коронавирусом. Однако он считает, что борьба с пандемией ещё не закончена.