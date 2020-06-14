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Французы смогут ездить в страны ЕС с 15 июня 

News.ru и ещё 13 1 час назад
Французы смогут ездить в страны ЕС с 15 июня
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Поездки в соседние с Францией страны Евросоюза граждане страны смогут совершать с 15 июня. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.
Отправиться путешествовать по всему миру французы смогут с 1 июля.
С понедельника французы смогут свободно путешествовать в страны Евросоюза. В другие страны за пределами Европы с нормализованной эпидемиологической ситуацией — с 1 июля, — цитирует Макрона ТАСС.
Французские власти закрыли границы страны 17 марта. Причиной стало распространение коронавируса.
К 14 июня в мире зафиксировано более 7,7 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 430 тысяч человек. Выздороветь удалось более 3,7 млн пациентов.
Как сообщал NEWS.ru, в воскресенье Макрон заявил об одержании первой победы над коронавирусом. Однако он считает, что борьба с пандемией ещё не закончена.
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В мире , ЕС , ИТАР-ТАСС , Франция
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