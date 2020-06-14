Бытовой газ взорвался в квартире в Минске 

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Взрыв бытового газа произошёл в одной из квартир в Минске , травмированы три человека.

«Минск, ул. Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека», — сообщило МЧС Белоруссии в Twitter.

Отмечается, что пожару предшествовала «вспышка бытового газа».

Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего.