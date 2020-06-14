Бытовой газ взорвался в квартире в Минске 

Взрыв бытового газа произошёл в одной из квартир в Минске, травмированы три человека.
«Минск, ул. Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже. По предварительной информации получили травмы три человека», — сообщило МЧС Белоруссии в Twitter.
Отмечается, что пожару предшествовала «вспышка бытового газа».
Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего.
Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Казани.