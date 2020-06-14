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Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом 

РИА Новости 24 минуты назад
Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.
"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.
"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты — ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую "зеленую зону", что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность", — подчеркнул Макрон.
Он отметил, что рестораны и кафе будут полностью открыты в регионе Иль-де-Франс. Со второго июня в парижском регионе были открыты только террасы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон , Франция
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