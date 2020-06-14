Макрон заявил о «первой победе» над коронавирусом 

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в воскресенье заявил, что борьба с эпидемией коронавируса не закончена, но уже одержана первая победа.

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", — сказал французский лидер.

"С завтрашнего дня мы сможем перевернуть страницу первого акта кризиса, который мы только что пережили. С завтрашнего дня вся территория (Франции), кроме Майотты и Гвианы (заморские французские департаменты — ред.), где вирус еще активно циркулирует, переходит в так называемую "зеленую зону", что позволит с большой силой возобновить трудовую деятельность", — подчеркнул Макрон.

Он отметил, что рестораны и кафе будут полностью открыты в регионе Иль-де-Франс. Со второго июня в парижском регионе были открыты только террасы.

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