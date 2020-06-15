Пострадавшие были доставлены в местную больницу с осколочными ранениями различной степени тяжести.

Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в одном из частных дворов Одессы. Инцидент произошел в Беляевском районе города.

Трое сельских жителей обнаружили в одном из карьеров гранаты РГД-5, принесли их во двор и начали разбирать. Одна из гранат взорвалась.

В результате осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте от 23 до 29 лет и две их спутницы, которые в этот момент находились рядом, сообщается на сайте областного управления полиции.

Все участники инцидента отделались осколочными ранениями, о состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается. На место были вызваны не только сотрудники скорой медицинской помощи, но и команда взрывотехников, которая осмотрела найденные боеприпасы.

Сейчас во дворе, где произошел взрыв, работают следователи, им предстоит установить происхождение гранат и восстановить хронологию событий.