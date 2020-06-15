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Роковая находка: пять жителей Одессы подорвались, пытаясь разобрать гранату 

ТК «Звезда» и ещё 7 15 минут назад
Пострадавшие были доставлены в местную больницу с осколочными ранениями различной степени тяжести.
Пять человек пострадали в результате взрыва гранаты в одном из частных дворов Одессы. Инцидент произошел в Беляевском районе города.
Трое сельских жителей обнаружили в одном из карьеров гранаты РГД-5, принесли их во двор и начали разбирать. Одна из гранат взорвалась.
В результате осколочные ранения получили трое мужчин в возрасте от 23 до 29 лет и две их спутницы, которые в этот момент находились рядом, сообщается на сайте областного управления полиции.
Все участники инцидента отделались осколочными ранениями, о состоянии здоровья пострадавших ничего не сообщается. На место были вызваны не только сотрудники скорой медицинской помощи, но и команда взрывотехников, которая осмотрела найденные боеприпасы.
Сейчас во дворе, где произошел взрыв, работают следователи, им предстоит установить происхождение гранат и восстановить хронологию событий.
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В мире , Видео , Происшествия
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