Граната взорвалась под Одессой 

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В Одесской области произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в Беляевском районе в селе Дачное.

По предварительным данным, трое местных жителей принесли найденные в карьере гранаты РГД-5 домой. Они попытались разобрать их, после чего произошел взрыв одного из устройств.

В результате инцидента пострадали пять человек. Они получили осколочные ранения, им оказывается помощь.

Полиция изъяла устройства и занимается выяснением обстоятельств, а СК открыл уголовное производство.