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Граната взорвалась под Одессой 

Газета.Ru и ещё 1 34 минуты назад
Граната взорвалась под Одессой
Фото: Газета.Ru
В Одесской области произошел взрыв гранаты. Об этом сообщает УНИАН.
Инцидент произошел в Беляевском районе в селе Дачное.
По предварительным данным, трое местных жителей принесли найденные в карьере гранаты РГД-5 домой. Они попытались разобрать их, после чего произошел взрыв одного из устройств.
В результате инцидента пострадали пять человек. Они получили осколочные ранения, им оказывается помощь.
Полиция изъяла устройства и занимается выяснением обстоятельств, а СК открыл уголовное производство.
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В мире , Катастрофы , Криминал , Пожары , Происшествия
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