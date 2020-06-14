«Страстная натура»: порноактер из США рвется во власть 

Порноактер Антонио Бьяджи (настоящее имя — Хуан Мелесио) может стать членом совета одной из неофициальных ЛГБТ-столиц США , города Уилтон Манорс. Он уже подал документы, чтобы бороться за кресло в этом органе местной власти на ноябрьских выборах. Актер выступает за то, чтобы в Уилтон Манорсе существовала благоприятная среда не только для геев. Помешать ему занять место в совете могут, однако, обвинения в расизме четырехлетней давности.

В США может быть зафиксирован первый случай, когда деятель порноиндустрии пробьется во власть: звезда гей-порно Хуан Мелесио, выступающий под псевдонимом Антонио Бьяджи, баллотируется в местный совет города Уилтон Манорс во Флориде — в начале недели он подал необходимые документы, означающие, что он вступил в борьбу за кресло в этом органе власти на выборах в ноябре 2020 года.

Как сообщает издание SunSentinel, информирующее о новостях штата Флорида, 42-летний актер выступает за то, чтобы Уилтон Манорс стал благоприятной средой обитания не только для представителей ЛГБТ-сообщества. «У нас должно быть больше фестивалей, не только гей-прайды», — заявил Хуан Мелесио.

По словам кандидата в члены городского совета, он хорошо понимает потребности предпринимателей города, поскольку сам несколько лет владел spa-салоном и барбершопом, пока не продал их в 2019-м. «Я из Пуэрто-Рико , и я очень страстная натура, — объяснил актер серьезность своих намерений. — Когда мне кажется правильным что-то сделать, я это делаю».

Кандидатуру Хуана Мелесио, однако, называют неоднозначной — и не из-за его профессии.

Дело в том, что на фоне расовых протестов в США выплыла на поверхность история 2016 года, когда в Ричмонде, штат Виргиния, на актера подал в суд темнокожий полицейский из-за его расистских высказываний. В своем заявлении офицер полиции Сентелл Колонзо Макнил сообщил, что Хуан Мелесио назвал его «словом на букву Н» и предложил отправиться собирать хлопок, что в США считается одним из грубейших расистских оскорблений, относящихся ко временам рабства, когда темнокожие рабы на Юге занимались именно сбором хлопка. Кроме того, полицейский подал иск о диффамации, заявив, что актер ложно обвинил его в том, что тот угрожает ему в соцсетях.

Хуан Мелесио обвинения отверг, а после заявил, что дело улажено — офицер полиции извинился, а сам актер оплатил услуги адвокатов.

Теперь ни офицер Макнил, ни его адвокат не дают комментариев прессе, а мать полицейского заявила SunSentinel, что у нее подписка о неразглашении.

Если обвинения в расизме не повлияют на отношение избирателей к Хуану Мелесио, то у него довольно большие шансы на успех: Уилтон Манорс входит в число неофициальных ЛГБТ-столиц США, уступая по численности однополых пар только городу Провинстаун в штате Массачуссетс. С конца 1990-х годов приток гомосексуальных пар позволил городу достичь экономического расцвета — когда-то сонный населенный пункт наполнился барами, ресторанами, клубами, музеями, связанными с культурой ЛГБТ-сообщества.

В 2018 году город стал вторым в США, который по результатам выборов возглавил мэр гомосексуальной ориентации (первым был Палм-Спрингс в Калифорнии), кроме того, все четверо членов городского совета также представили этот слой населения. В начале 2020 года мэр Уилтон Манорса Джастин Флиппен скоропостижно скончался в возрасте 41 года от аневризмы сосудов головного мозга.

Хуан Мелесио (Антонио Бьяджи) станет далеко не первым работником порноиндустрии, который решил заняться политикой, — пионером в этой области была еще итальянская порнозвезда Чиччолина.