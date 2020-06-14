Число жертв коронавируса в Азербайджане достигло 119 

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 387 и достигло 9957, умерли 119 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.

В субботу оперштаб сообщал о 9570 заразившихся, 5309 вылечившихся и о 115 летальных исходах.

"В Азербайджане выявлено еще 387 случаев заражения коронавирусом, 274 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9957 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5583 человека вылечились, 119 скончались", — говорится в релизе штаба.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.