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Число жертв коронавируса в Азербайджане достигло 119 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Число жертв коронавируса в Азербайджане достигло 119
Фото: Sputnik / Мурад Оруджев
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за сутки выросло на 387 и достигло 9957, умерли 119 человек, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
В субботу оперштаб сообщал о 9570 заразившихся, 5309 вылечившихся и о 115 летальных исходах.
"В Азербайджане выявлено еще 387 случаев заражения коронавирусом, 274 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 9957 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 5583 человека вылечились, 119 скончались", — говорится в релизе штаба.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Азербайджан
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