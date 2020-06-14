Когда США смогут вернуться к «нормальной жизни»

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна в связи с пандемией коронавируса может вернуться к нормальной жизни только через год.

"Он (вирус) может проходить в несколько циклов, уходить и возвращаться. Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того. Но я не думаю, что это будет этой зимой или осенью, мы будем сталкиваться с ним подольше", — заявил Фаучи в интервью британской газете Telegraph.

Он также отметил, что при том, что распространение коронавируса удалось сократить в основных эпицентрах — Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, Новом Орлеане — число случаев сейчас растет в других городах.

"Мы наблюдаем, как в некоторых штатах на фоне открытия и возвращения к нормальной жизни появляются ранние признаки того, что число заражений становится выше, чем было раньше", — сказал Фаучи.

Он добавил, что пока рано говорить о снятии ограничений на въезд в страну из стран ЕС и Британии. По его словам, для этого понадобятся "месяцы, а не недели".

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 556 тысяч человек.

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