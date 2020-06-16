Президент Германии призвал жителей стать «антирасистами» 

Проблема расизма актуальна для Германии , страна не всегда и не везде является «оплотом толерантности», заявил президент ФРГ Вальтер Штайнмайер.

«Мы не можем осуждать гибель Джорджа Флойда и молчать о расизме в своей собственной стране. Твое молчание не защитит тебя, так писала американская активистка и писательница Одри Лорд. Нет, недостаточно быть «не расистом». Мы должны быть антирасистами. Расизм требует ответной позиции, ответной речи, действий, критики и — наверно, самое сложное — самокритики, самоконтроля. Антирасизм нужно учить, практиковать и воплощать в жизнь», — сказал Штайнмайер, передает РИА «Новости».

По его словам, расизм — это угроза демократии, так как «расизм не хочет диалога, не хочет разнообразия, не хочет мирного сосуществования». Он добавил, что нейтралитет не может быть ответом на расизм.

В Германии расизм проявляется в предубеждениях, «мыслительных шаблонах», добавил президент.

«Германия не всегда и не везде оплот толерантности. Здесь также людей отграничивают (от общества), нападают на них, угрожают им, потому что какой-то произвольный признак указывает на их принадлежность к меньшинствам: потому что у него темная кожа, потому что он носит кипу, потому что он молится в мечети или просто выглядит не так, как большинство», — пояснил он.

В стране расизм проявляется в «оскорбительных замечаниях», «пренебрежительных взглядах», ущемлениях интересов в образовании, поиске работы или жилья и даже угрозах убийством, отметил Штайнмайер.

Он вспомнил об убийстве выходца из Мозамбика Альберта Адриана в 2000 году неонацистами в Дессау.

«Его имя только одно из многих … Так же и в Германии расизм убивает. Мы также знаем о случаях насилия по отношению к темнокожим в германских тюрьмах, знаем о случаях смерти в заключении при невыясненных обстоятельствах», — подчеркнул Штайнмайер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько актуальна проблема расизма в Германии.