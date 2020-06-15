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Германия сняла все ограничения на государственных границах 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Германия приняла решение по границам
Фото: Reuters
Германия с понедельника отменила последние ограничения на государственных границах — теперь граждане могут пересекать их беспрепятственно, как и было до пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Ранее соответствующее решение приняли власти страны.
ФРГ ввела ограничения на необязательные поездки за рубеж 17 марта. С тех пор на границах дежурили 6 тыс. сотрудников федеральной полиции. Почти 200 тыс. человек не пустили в ФРГ за последние три месяца, сообщил глава МВД Хорст Зеехофер. С середины мая режим пограничного контроля постепенно смягчали, теперь он отменен полностью.
Также отменено предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы (члены ЕС и Шенгена). Соответствующие предупреждения власти ФРГ выносят, когда считают, что обстановка в той или иной стране угрожает немецким гражданам. Отмена этого режима означает возобновление регулярных перелетов.
Одновременно с этим до 31 августа сохраняется предупреждение на поездки в более чем 160 государств за пределами Европы. Это означает, что у жителей Германии не получится провести отпуск в странах Африки, Азии, Америки. До сентября будут возможны точечные исключения, если в какой-либо стране эпидемиологическая обстановка существенно улучшится.

Платная эвакуация

Открывая границы, власти ФРГ предупреждают, что гражданам самим придется решать возможные проблемы, если вторая волна вызываемого коронавирусом заболевания застанет их в поездке. Когда Германия в середине марта ввела ограничения, выяснилось, что за рубежом находятся около 240 тыс. немецких туристов. Их вывезли на родину за пять недель. В МИД предупредили, что во второй раз такую акцию власти провести не смогут.
Канал А-эр-дэ сообщал, что власти ФРГ разошлют счета всем, кого эвакуировали из-за границы после начала пандемии и закрытия границ. В германском МИД уточнили, что граждане должны участвовать в финансировании таких акций на основании закона о консульских услугах.
Сколько именно нужно будет заплатить каждому гражданину, не уточняется. Предполагается, что стоимость будет сравнима с ценой билетов экономкласса. Она будет устанавливаться с учетом дальности маршрута и средних цен на билеты.
Газета "Бильд" уточняет, что все без исключения пассажиры подписывали документы, в которых их уведомляли о финансовых обязательствах. Неизвестно, во сколько кабмину обошлась программа по возвращению туристов. Парламент закладывал на эти цели 100 млн евро.

Смягчение ограничений

Германия уже на протяжении нескольких недель постепенно смягчает запреты, которые были введены около трех месяцев назад из-за коронавируса. Во всех федеральных землях уже работают музеи, фитнес-клубы, бассейны под открытым небом, пляжи, отели, турбазы, рестораны, бары, магазины, детские сады и школы.
При этом ограничения на социальные контакты пока действуют — собираться можно максимум вдесятером или в кругу представителей двух домохозяйств. Лишь две федеральные земли из 16 — Бранденбург и Тюрингия — объявили о том, что отменяют это правило с середины месяца. Остается в силе масочный режим — закрывать рот и нос в магазинах и общественном транспорте должны все жители страны старше шести лет.
В ФРГ коронавирусом заразились более 186,2 тыс. человек, 172 тыс. выздоровели, умерли 8,7 тыс. пациентов. Темпы распространения инфекции в стране сокращаются с мая.

Смартфоны в помощь вирусологам

Уже во вторник германские разработчики представят общественности приложение для смартфонов, которое позволит отслеживать контакты носителей коронавируса.
Работа над программой ведется в ФРГ с начала апреля. Использовать ее можно будет исключительно на добровольной основе. Принцип работы следующий: при включенном передатчике Bluetooth ("Блютус") смартфоны пользователей, которые, к примеру, стоят в одной очереди в магазине, будут фиксировать друг друга и сохранять эту информацию во внутренней памяти. Если впоследствии кто-то заболеет, то автоматические уведомления придут всем, кто находился рядом, будь то на улице, в магазине, в транспорте и так далее.
Разработкой программы занимались концерны SAP (САП) и Deutsche Telekom ("Дойче телеком"), на это было выделено из бюджета порядка 20 млн евро. При этом ежемесячные дополнительные расходы на работу двух горячих линий составят 2,5-3,5 млн евро.
Большинство жителей Германии (56%) ранее говорили, что готовы использовать такое приложение. Против высказались 35% участников опроса, они опасаются, что эти данные могут быть использованы для слежки за абонентами. 8,4% респондентов не определились с ответом.
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Комментарии
В мире , Ситуация в мире , Хорст Зеехофер , МИД , ЕС , МВД , Германия
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