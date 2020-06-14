«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру

Беда, как известно, не приходит одна. Вслед за COVID-19 на Африку и Азию обрушились полчища саранчи. По одной из версий библейского сюжета, саранча — это манна небесная. Насекомые, мол, спасли евреев от голода во время 40-летних скитаний по пустыне. Но в наше время саранча губит. Она несет голод и нищету. Южные страны Содружества уже столкнулись с этим нашествием. Корреспондент «МИР 24» в Таджикистане Вера Исмаилова побывала в районах бедствия.

Это марокканская саранча. Если ее не остановить, она может уничтожить все на своем пути: хлопковые поля, фруктовые сады и огороды. Поэтому на борьбу с прожорливыми насекомыми выходят все: и специалисты, и местные жители. Это уже остатки полчищ насекомых, которые в буквальном смысле одолевали Хатлонскую область. Регион всегда был своеобразной «житницей» Таджикистана. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, рис, а еще овощи и фрукты. Рабочий день фермера Нурали Курбонова начинается в четыре утра. Каждый день он на передовой.

«Мы боремся с этим опасным вредителем с начала весны. Нам удалось значительно уменьшить количество саранчи. Пользуясь сухой погодой, в долину начали слетаться стаи саранчи, которые находились в высокогорьях, где у нас не было возможности вести борьбу с ними», — сказал фермер.

Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане, Азербайджане. В этом году стаи саранчи атакуют поля не только Таджикистана. Вредителям удалось уничтожить часть урожая в Туркменистане

«Чаще всего саранча прилетает к нам из соседнего Афганистана, где борьба с этим вредителем не проводится на должном уровне», — отметил директор научного центра по защите растений Академии сельскохозяйственных наук Республики Таджикистан Джамшед Толихов.

В Афганистан беда пришла из Африки. Еще в апреле эксперты зафиксировали очаг в Кении и Эфиопии. Оттуда часть популяции двинулась на Запад континента, другая — на Восток через Аравийский полуостров в Азию. Иран, Афганистан, Пакистан, Индия — всего 60 стран, а это примерно пятая часть всей суши.

Индия пострадала больше всех. Такого нашествия здесь не видели несколько десятилетий. В стране введено чрезвычайное положение. Стаи саранчи закрыли небо городов пяти штатов на западе. Что только не делают люди, чтобы отпугнуть вредителей.

Не лучше ситуация и в Пакистане. Там саранча еще весной уничтожила почти всю пшеницу. Сейчас здесь ожидают вторую волну. Страна перешла почти на военное положение.

«Наши Вооруженные силы полностью задействованы. От восьми до девяти тысяч наших солдат полностью мобилизованы. Они совместно с гражданскими властями ведут борьбу с угрозой», — сказал министр сельского хозяйства Пакистана Фахр Имам.

«Угроза саранчи в несколько раз более опасна, чем коронавирус. Я бы сказал, что она в сто раз, в тысячу раз опаснее короны. Когда вы боролись с коронавирусом, у вас были зерновые, овощи и другие продукты питания. Никто не ложился спать голодным. А саранча приведет к голоду», — считает президент Ассоциации фермерских хозяйств Халид Мехмуд Хохар.

Как только саранча, как говорится, встает на крыло, она может пролетать до 150 километров в сутки. Одна особь способна съесть до 500 граммов зеленых растений. При этом насекомые очень быстро размножаются.

«Одна саранча, если будет хорошая весна, может откладывать до 140 яиц», — сказал заместитель начальника государственного учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» в Хатлонской области Исуфхон Шокиров.

Атаки саранчи специалисты связывают с глобальными климатическими изменениями.

«Теплые влажные зимы, засушливое лето создают благоприятные условия для размножения разновидностей этих вредителей», — считает заместитель начальника Государственной службы фитосанитарного надзора Республики Азербайджан Ягуб Джафаров.

Эта природная аномалия заставила вспомнить Ветхий Завет. Нашествие саранчи — восьмая казнь египетская — одно из наказаний, обрушившихся на египетского фараона за отказ освободить израильский народ.

В 2020-м саранча уже успела уничтожить урожай на десятки миллиардов долларов. В ООН предупреждают: ущерб от вредителей и пандемии могут привести к продовольственной катастрофе.

«Сегодня более 820 миллионов человек голодают. Надвигается глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

С саранчой бороться сложно, но в отличие от COVID-19, это видимый враг. И с ним человечество за тысячелетнюю историю справляться научилось.