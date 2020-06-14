В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией

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«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — отметил политик в интервью агентству «Укринформ».

Кулеба также добавил, что в настоящий момент идет обсуждение даты переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне министров иностранных дел.