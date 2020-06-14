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Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Фото: страница Дмитрия Кулебы на Facebook
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он открыт для общения с российским коллегой Сергеем Лавровым, если это поможет решить кризис на Донбассе.
«Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — отметил политик в интервью агентству «Укринформ».
Кулеба также добавил, что в настоящий момент идет обсуждение даты переговоров в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) на уровне министров иностранных дел.
Ранее официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что миномет «Молот» украинских силовиков взорвался у линии соприкосновения в Донбассе при обстреле территории Луганской народной республики, двое военных ВСУ погибли.
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В мире , Политика , Дмитрий Кулеба , Яков Осадчий , Сергей Лавров , МИД , Укринформ
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