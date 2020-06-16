Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По его данным, число заразившихся на данный момент составляет 8 001 138 человек, умерли 435 574. Всего выздоровели 3 816 556 инфицированных. Больше всего заражений (2 11 791 выявленный случай) зафиксировано в США. Далее по числу заражений следует Бразилия (888 271).