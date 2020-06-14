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Байден снова оговорился и едва не обматерил расистов 

Lenta.ru 44 минуты назад
Байден снова оговорился и едва не обматерил расистов
Фото: Bastiaan Slabbers / Reuters
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США почти что заявил, что президент США Дональд Трамп укрепляет авторитет «расистских мудаков» (racist f–ks) во время выступления в Филадельфии на прошлой неделе, но остановился перед тем, как произнести ругательство. Его слова приводит New York Post.
Инцидент произошел в четверг, 11 июня, во время дискуссии за круглым столом, когда Байден рассказывал о том, что он назвал историей высказываний Трампа, разжигающих расовую вражду. «Когда президент говорит, неважно, насколько он хорош или плох, люди слушают», — сказал кандидат от демократов о своем оппоненте. «И когда он говорит и укрепляет авторитет этих расистских мудаков (racist f–ks)», — продолжил политик, а затем немного поколебавшись перед последней фразой, заменил его на созвучное «ребята» (folks). «Мне лучше следить за своей речью. Эти ребята вылазят отовсюду», — резюмировал политик.
Бывший вице-президент США неоднократно оказывался в центре скандала из-за своих неосторожных высказываний. Ранее его обвинили в том, что он принимает голоса чернокожих американцев как должное, после того как Байден сказал чернокожему радиоведущему Charlamagne Tha God, что тот не может называть себя черным, если поддерживает Трампа.
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Комментарии 7
В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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