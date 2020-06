Трамп подбирает новый лозунг для избирательной кампании 

Прежний — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) потерял актуальность из-за упадка экономики ввиду пандемии коронавируса.

О выборе нового слогана сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Так, за последние недели Трамп пытался вернуться к слогону предыдущей президентской гонки «Сделаем Америку вновь великой», а также пробовал такие фразы, как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее ещё впереди» (The Best Is Yet to Come).

Когда президент решит, будет новый лозунг и будут новые слоганы, — отметил источник газеты.

По данным газеты, 4 июня в Белом доме Трамп обсудил со своими помощниками и советниками повышение своего избирательного рейтинга, а также продвижение идеи восстановления экономики страны.

На президентских выборах в 2016 году Трамп использовал лозунг «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой). Впервые такой слоган был использован в президентской кампании Рональда Рейгана в 1980 году. Затем его для президентской гонки взял Билл Клинтон в 1992-ом.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа выступает Джо Байден

Как ранее писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.