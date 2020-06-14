Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подбирает новый лозунг для избирательной кампании 

News.ru и ещё 7 3 часа назад
Трамп подбирает новый лозунг для избирательной кампании
Фото: Doug Mills/Global Look Press
Прежний — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) потерял актуальность из-за упадка экономики ввиду пандемии коронавируса.
О выборе нового слогана сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Так, за последние недели Трамп пытался вернуться к слогону предыдущей президентской гонки «Сделаем Америку вновь великой», а также пробовал такие фразы, как «Переход к величию» (Transition to Greatness) и «Лучшее ещё впереди» (The Best Is Yet to Come).
Когда президент решит, будет новый лозунг и будут новые слоганы, — отметил источник газеты.
По данным газеты, 4 июня в Белом доме Трамп обсудил со своими помощниками и советниками повышение своего избирательного рейтинга, а также продвижение идеи восстановления экономики страны.
На президентских выборах в 2016 году Трамп использовал лозунг «Make America Great Again» (Сделаем Америку снова великой). Впервые такой слоган был использован в президентской кампании Рональда Рейгана в 1980 году. Затем его для президентской гонки взял Билл Клинтон в 1992-ом.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа выступает Джо Байден.
Как ранее писал NEWS.ru, в случае неудачи на президентских выборах глава Белого дома Дональд Трамп готов признать своё поражение. Политик считает, что для страны будет очень печальным, если победит Джо Байден.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
News.ru: последние новости
В США эмигрантку из РФ увольняют за отказ встать на колени перед Флойдом В США эмигрантку из РФ увольняют за отказ встать на колени перед Флойдом Акционеры «Белгазпромбанка» заявили о незаконном кадровом назначении Акционеры «Белгазпромбанка» заявили о незаконном кадровом назначении Вторая волна коронавируса заявила о себе раньше срока Вторая волна коронавируса заявила о себе раньше срока
Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Билл Клинтон , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Видео
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
00:11
Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково
Происшествия
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
01:33
Медведь отобедал во дворе жилого дома и попал на видео
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
04:14
«В тысячу раз опаснее короны»: новая угроза миру
В мире
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
00:14
Парочка занялась сексом в центре Москвы и попала на видео
Происшествия Пожары
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
00:19
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Шоу-бизнес
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
01:41
Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение