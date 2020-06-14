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Мэра Киева уличили в нарушении карантинного режима 

ИА Regnum и ещё 3 6 часов назад
Кличко уличили в нарушении карантинного режима
Фото: РИА Новости
Жители киевского микрорайона Воздвиженка видели мэра Киева Виталия Кличко в ресторане «Oxota na ovets», который якобы нарушал карантинный режим, веденный в украинской столице. Об этом 14 июня на своем telegram-канале написал украинский политолог и журналист Тарас Березовец.
По информации источника, Виталий Кличко ужинал в указанном ресторане в компании мужчины и двух женщин после 22:00.
«Правилами запрещается нахождение за столиком более четырех лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами рестораны должны прекращать работу не позднее 22.00», — напомнил Березовец.
Украинский журналист также опубликовал фотографии, на которых запечатлен мужчина, похожий на Виталия Кличко, сидящий за одним столом рядом с мужчиной и двумя женщинами напротив.
Как сообщало ИА REGNUM, во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область, президент Украины и его окружение нарушили карантин. В частности, вопреки запрету работы кафе и ресторанов ввиду принятых из-за коронавируса ограничений, Зеленский и присутствующие с ним чиновники посетили кофейню в городе Хмельницкий.
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Комментарии
В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Тарас Березовец , Киев
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