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В ДНР отменили режим полной боеготовности 

Lenta.ru и ещё 7 31 минуту назад
В ДНР отменили режим полной боеготовности
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил введенный ранее режим полной боеготовности. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя ДНР.
Решение связано со стабилизацией военной обстановки. При этом Пушилин санкционировал меры по защите ДНР в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) привели свои войска в боевую готовность 20 мая. Глава ДНР Пушилин объяснил это тем, что Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня с начала месяца. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник также заявил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.
Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости, началась в 2014 году. Для урегулирования конфликта были приняты соглашения, которые были подписаны в Минске, однако перестрелки продолжаются.
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Комментарии 1
В мире , Леонид Пасечник , Денис Пушилин
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