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Японские читатели: С чего России отдавать нам острова? 

Майк Габриелян 17 минут назад
Японская газета Yomiuri shimbun опубликовала резонансный материал о российских Курилах, которые в Японии называют «северными территориями». Японцы обратили внимание, что президент Путин назвал Курилы "нашим домом". Это вызвало многочисленные комментарии японских интернет-пользователей.
«Президент России Владимир Путин выступил в Москве 12 июня в честь Дня России и заявил, что северные территории и Крым являются родиной российской народа и останутся его землей «Это наша семья, наш дом», — настаивал Путин», — пишет издание.
В комментариях японские читатели пишут, что Россия никогда не отдаст острова Японии. Некоторые считают, что это не произойдет по вине самой Японии, которая союзничает с США. Часть комментариев приводит Иносми.ру.
«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае».
«Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова?»
«Даже если допустить, что русские вернут нам острова. Но ведь японцы там уже давно не живут. Придется выгонять обосновавшихся там россиян. А это невозможно».
«Отобранная у нас таким образом земля больше к нам не вернется. Нужно смотреть, как бы «их домом» не стал еще и остров Хоккайдо».
«Сейчас лучше от России отойти. Сегодня на японские земли, как на «свой дом» нацелился еще и Китай. Нельзя допустить, чтобы острова Сэнкаку стали «китайским домом».
«Россия не вернет нам ни миллиметра «северных территорий». Не надо тешить себя иллюзиями. Не платить России ни копейки за использование рыбных ресурсов Курил. На Хоккайдо поставить ракетные дивизионы, чтобы их было видно с самой южной точки Курильской гряды. Сдерживание России — это наиболее близкий путь к возврату островов».
«У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова. У Японии остаются только экономические меры воздействия на Россию».
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В мире , Видео , Владимир Путин , InoSMI.Ru , Москва , Республика Крым , Япония
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