Карлотта Голл, в 1990-е прославившаяся своими репортажами, восхвалявшими масхадовско-басаевскую Ичкерию, сообщает об обнадеживающем для противников России явлении: Турция США , похоже, временно помирились. Г-жа Голл объясняет это в первую очередь действиями Трампа. Несмотря на шум в прессе, он все-таки отвел войска США от сирийско-турецкой границы, позволив Эрдогану создать там свою «зону безопасности». А потом Трамп помог Эрдогану «защитить» сирийскую провинцию Идлиб от сирийских же войск, теперь же помогает турецкой интервенции в Ливии

СТАМБУЛ — Десять месяцев назад отношения между президентом Трампом и его турецким коллегой Эрдоганом были в самом худшем состоянии, какое только можно было упомнить. Внезапная деградация, казалось, вот-вот дойдет до уровня вооруженных столкновений между американскими и турецкими военнослужащими на сирийско-турецкой границе — таковы были угрозы Эрдогана. А Трамп со своей стороны угрожал уничтожить турецкую экономику.

Но сегодня, когда коронавирус угрожает им обоим экономической рецессией и заставляет их оппонентов объединяться, эти двое мужчин попали под сильное внутриполитическое давление. Не имея особенно много друзей за границами своих стран, они могут именно сейчас вдруг почувствовать взаимную нужду в дружеском плече. На этой неделе, если верить турецким сообщениям, Трамп и Эрдоган даже обменялись парой шуток во время телефонного разговора.

"Если честно, после нашего разговора сегодня вечером в отношениях между США и Турцией может начаться новая эра", — сказал Эрдоган во время телевизионного интервью в понедельник.

Отношения между двумя лидерами часто бросало то в жар, то в холод. Но сейчас их звезды хоть, может, и временно, но сошлись. Интересы США и Турции сошлись на нескольких важных вопросах — причем тех самых, которые Вашингтон и Анкару как раз ссорили в последние годы.

Тут помогает и то обстоятельство, что, несмотря на разницу их интересов, двое мужчин нравятся друг другу и понимают мотивы друг друга. У обоих ярко выраженная склонность проводить политику «сильных лидеров», а членов своих семей они впутали в некоторые взаимно выгодные деловые сделки.

В последние месяцы мистер Трамп не мешал турецким интервенциям в Сирии и Ливии, а даже помогал им. Он поблагодарил Турцию за то, что был выпущен на волю арестованный на ее территории евангелический пастор из США, хотя дипломаты обвиняли Турцию в связи с этой пастырской историей в захвате политического заложника. По вкусу Эрдогану должен прийтись и тот факт, что ФБР открыло предварительное следствие в отношении главного антипода господина Эрдогана — исламского проповедника Фетхуллы Гюлена. Этого человека Эрдоган обвиняет в организации неудавшегося госпереворота в 2016-м году. Гюлен якобы руководил им из своего добровольного изгнания в штате Пенсильвания.

Не менее важен и тот факт, что Трамп уклонился от того, чтобы наложить санкции на Турцию за приобретение ей российских ракет С-400. Между тем такие санкции удержали бы Турцию от того, чтобы дрейфовать дальше от Запада. Так считает Асли Айдынташбаш — старшая научная сотрудница Европейского совета по иностранным делам.

"Это он спас турецко-американские отношения", — сказал этот эксперт о Трампе. «Если бы не этот странный фактор Трампа, мы бы столкнулись с русско-турецкой осью».

Ливия — похоже, самый свежий по времени вопрос, по которому эти два президента достигли соглашения. Мистер Трамп по сути дал зеленый свет военному вмешательству Эрдогана в Ливии. А это вмешательство в корне изменило суть конфликта в Ливии.

«Во время нашего телефонного разговора мы пришли к кое-каким соглашениям», — сказал мистер Эрдоган на этой неделе по поводу своего разговора с Трампом на ливийскую тему, не уточнив, однако, что же это были за соглашения.

Президент Трамп продемонстрировал очень слабый интерес к Ливии, а также просигнализировал свою довольно неустойчивую позицию по вопросу, каким же должен быть исход войны в Ливии.

Формально администрация Трампа поддерживает признаваемое ООН правительство Фаиза Сарраджа. Но мистер Трамп тем не менее провел и телефонный разговор с ливийским полевым командиром Халифой Хафтаром, бывшим агентом ЦРУ , который в прошлом году начал наступление на Триполи при поддержке России, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Этой весной турецкие силы пришли на помощь к правительству Сараджа, спасая его от поражения и поворачивая ход войны в совсем другом направлении. Есть все признаки того, что Вашингтон не возражает против этой турецкой интервенции.

Это можно заключить по тому, что Вашингтон не стал протестовать против применения Турцией американского оружия во время этой операции. Примером американской поддержки этот факт считает Озгур Унлухисарджикли, директор представительства фонда Маршалла в Соединенных Штатах. Командование войск США в Африке, базирующееся в Европе, тоже не против увидеть, как Россию приструнят в Ливии, считает этот эксперт.

"То, что Турция сделала для сдерживания России, по моему мнению, вполне устраивает США", — сказал он.

Для господина Эрдогана это драматический поворот в его отношениях с США. Прошлой осенью он был на грани того, чтобы начать войну в северной Сирии против расположенных там американских войск — его собственных союзников по НАТО . Эрдоган также каждый день тогда призывал громы и молнии на голову Соединенных Штатов за их поддержку курдских сил в этом регионе.

Турция давно жаловалась, что курдские Отряды народной самообороны (YPG), сотрудничавшие с силами США в борьбе с ISIS (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.), — что эти отряды являлись одновременно той самой организацией, которая устраивала восстания курдов на территории Турции в течение трех десятилетий.

Вооружение и тренировка Пентагоном курдских сил на южной границе Турции представляли из себя не только угрозу безопасности Турции. Эти действия стали источником для острого дипломатического конфликта между Турцией и Вашингтоном.

Эта проблема более или менее смягчилась, когда мистер Трамп отвел американские войска от зоны рядом с северной границей Сирии. Их влияние было сокращено до небольшой зоны (с разведанными запасами нефти — прим. ред.) на юге страны.

Это решение Трампа отвести войска вызвало панические протесты в Конгрессе США и среди собственных военных советников Трампа по поводу того, что многие из них рассматривали как предательство давних курдских союзников. Но внезапный отход американских войск открыл путь Турции к тому, чтобы захватить контроль над узкой полоской земли внутри северной Сирии. Россия же вошла в другие, оставшиеся никем не занятыми пограничные территории.

А сегодня господин Эрдоган едва-едва когда упоминает об американской поддержке курдских сил, хотя поддержка эта продолжается.

Новое совместное наступление российских и сирийских правительственных сил в Идлибе, последней провинции под контролем повстанцев в Сирии, привело к новому совпадению интересов Турции и США.

Наступление на Идлиб (провинцию, доказанно служащую убежищем для террористов, местность, где США чуть раньше уничтожили главу исламистской террористической организации аль-Багдади — прим. ред.) привело к опустошению ряда городков и деревень рядом с лини ей огня и вызвало отток миллиона беженцев к границе Турции — и все это в условиях холода и нищеты. Турция, пользуясь разведывательной поддержкой США, отправила тогда войска в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы остановить наступление сирийской армии.

Перед этим президент Эрдоган использовал свои личные отношения с российским президентом Владимиром Путиным для того, чтобы договориться о целой серии перемирий [по Идлибу]. Но зимнее наступление сирийской армии при российской поддержке с воздуха [против боевиков в Идлибе] было отмечено такой разрушительной мощью, что подтолкнуло Турцию к открытой оппозиции действиям России. Решающее значение имел удар российских ВВС по турецкому военному конвою, убивший 34 турецких солдата в феврале.

«Всегда существовала иллюзия, что Турция в этой большой игре была в той же команде, что и Россия, — говорит эксперт Айдынташбаш. — Сейчас эта иллюзия разрушена».

Спецпредставитель США по Сирии, господин Джеймс Джеффри, открыто расхваливал действия Турции по сдерживанию сирийско-российского наступления на сирийской территории. Он отметил важность сохранения плацдарма на территории Сирии для сирийской оппозиции. «Мы очень поддерживаем прекращение огня, мы всецело за боевые действия Турции», — сказал Джеймс Джеффри во время видео-конференции с Атлантическим Советом в апреле.

Этот сдвиг в позициях сторон не значит, однако, что Турция полностью отвернется от России, говорят аналитики.

"Турция просто проводит сбалансированную политику", — говорит мисс Айдынташбаш.

И все же главная американская боль, отравляющая отношения с Турцией, — все же состоявшаяся покупка Турцией российских ракет С-400 — эта проблема остается нерешенной.

Испытывающий серьезные экономические трудности из-за пандемии коронавируса, мистер Эрдоган смягчил свой тон, пытаясь выиграть время для экономического восстановления. Он пока не активировал купленную у русских систему ракет ПВО, хотя такой шаг ожидался уже в апреле. Многие аналитики считают, что Эрдоган решил просто выждать, чтобы уклониться от американских санкций, а также договориться о какой-то выгодной сделке с американским центральным банком ( Федеральным Резервом ).

Если даже Эрдоган не провернет эту сделку, сокращение напряженности с Вашингтоном может помочь в улучшении общего инвестиционного климата — таково мнение работающей на западный аналитический центр госпожи Айдынташбаш.

"Имеем ли мы дело с новой фазой сотрудничества? Я думаю, сейчас речь идет просто о внезапно открывшемся окне возможностей», — говорит господин Унлухисарджикли из американского фонда Маршалла в Турции.

Карлотта Голл — глава стамбульского бюро «Нью-Йорк таймс»