Польша случайно вторглась в Чехию в конце мая и ненадолго аннексировала часть территории своего соседа, признали обе страны, сообщает CNN.

«Недоразумение», пишет The Independent, произошло, когда польские солдаты случайно пересекли границу Чехии, охраняя часть границы на фоне карантинных мер, введенных из-за пандемии. Затем солдаты начали «заворачивать» чешских граждан от церкви, которую те пытались посетить в своей собственной стране.

Чешское внешнеполитическое ведомство заявило, что Польша официально не объяснила эту ошибку, но «неофициально заверила нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без каких-либо враждебных намерений».

Представитель пресс-службы не раскрыл, сколь долго длилась «оккупация».