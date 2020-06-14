Беспорядки в Армении: задержаны 250 протестующих

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Полиция Армении задержала 252 участников акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна

«Согласно решению правительства Армении, во время режима чрезвычайного положения запрещаются любые массовые акции по всей территории республики. 14 июня группа лиц, игнорируя данное решение, устроила массовую акцию у здания СНБ. Полиция осуществила 252 административных задержания участников акции», — приводит ТАСС сообщение полиции.

В СНБ Армении заявили, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, в здании СНБ был проведён его допрос.

Ранее сообщалось, что в Армении продлили режим ЧП из-за коронавируса до 13 июля.