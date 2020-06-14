Между Северной и Южной Кореями разгорается скандал

Власти Южной Кореи призвали руководство КНДР соблюдать имеющиеся договоренности. В Сеуле ожидают провокаций со стороны соседей по полуострову.
Поводом для эскалации разногласий стало требование сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё прекратить ведущуюся Сеулом агитацию на границах, в ответ на которую она обещала «некоторые действия».
В частности, в Пхеньяне недовольны отправкой агитационных листовок из Южной Кореи на север. Власти КНДР заявили о возможности закрытия Межкорейского отделения связи и других проектов, если агитация не будет прекращена.
Как заявили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, Сеул внимательно следит за действиями своего соседа и готовится к возможным провокациям сообщает «Коммерсантъ».