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Южная Корея обеспокоилась вскрывшимися намерениями КНДР 

Русская Планета 17 минут назад
Между Северной и Южной Кореями разгорается скандал
Фото: Reuters
Власти Южной Кореи призвали руководство КНДР соблюдать имеющиеся договоренности. В Сеуле ожидают провокаций со стороны соседей по полуострову.
Поводом для эскалации разногласий стало требование сестры лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё прекратить ведущуюся Сеулом агитацию на границах, в ответ на которую она обещала «некоторые действия».
В частности, в Пхеньяне недовольны отправкой агитационных листовок из Южной Кореи на север. Власти КНДР заявили о возможности закрытия Межкорейского отделения связи и других проектов, если агитация не будет прекращена.
Как заявили в Министерстве национальной обороны Южной Кореи, Сеул внимательно следит за действиями своего соседа и готовится к возможным провокациям сообщает «Коммерсантъ».
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В мире , Чен Ким , КНДР , Южная Корея , Сеул
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