В Киргизии зафиксировали рекорд по новым случаям COVID

За последние сутки в Киргизии выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является рекордным показателем, 16 июня сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из них 57 — зарегистрированы в столице республики Бишкеке. С начала пандемии в стране зафиксировано 2472 случаев заражения коронавирусом и 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Накануне в Бишкеке от осложнений при данном заболевании умер еще один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев заявил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом в республике по-прежнему остается напряженной и может обостриться.