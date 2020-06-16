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В Киргизии зафиксировали рекорд по числу новых случаев заражения SARS-CoV-2 

ИА Regnum и ещё 7 53 минуты назад
В Киргизии зафиксировали рекорд по новым случаям COVID
Фото: РИА Новости
За последние сутки в Киргизии выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является рекордным показателем, 16 июня сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Из них 57 — зарегистрированы в столице республики Бишкеке. С начала пандемии в стране зафиксировано 2472 случаев заражения коронавирусом и 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Накануне в Бишкеке от осложнений при данном заболевании умер еще один человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев заявил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом в республике по-прежнему остается напряженной и может обостриться.
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