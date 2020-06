Дочь Флойда получила акции Disney 

Дочь погибшего в США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда Джианна получила акции студии Disney от американской певицы и актрисы Барбары Стрейзанд . Соответствующая фотография опубликована в Instagram-аккаунте Флойд.

Шестилетняя Джианна опубликовала снимок, на котором она держит свой сертификат на акции студии. «Спасибо Барбра Стрейзанд за посылку, я теперь являюсь акционером Disney благодаря вам», — написала она.

Кроме акций певица также подарила девочке два своих альбома My Name Is Barbra и Color Me Barbra.

Ранее американский рэпер Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда. Помимо этого, Уэст создал фонд для покрытия расходов на обучение в колледже для шестилетней Джианны.

25 мая Флойд был арестован возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре после ареста мужчина скончался. После его гибели десятки городов США охватили акции протеста. В некоторых случаях протесты сопровождались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.