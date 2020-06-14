Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что правительство серьезно относится к нынешнему охлаждению отношений с Северной Кореей , но обе страны должны продолжать соблюдать все существующие договоренности.

Ведомство сделало эти заявления по итогам заседания Совета Национальной безопасности РК, которое прошло вскоре после полуночи в воскресенье с участием глав МИД минобороны и министерства объединения, а также главы Национальной службы разведки Со Хуна.

"Правительство осознает всю серьезность ситуации. Южная и Северная Корея должны стараться соблюдать все существующие межкорейские договоренности", — в очередной раз подчеркнули в минобъединения существующую позицию РК.

Министерство обороны в свою очередь заявило, что армия страны "тщательно наблюдает за всеми действиями" КНДР и сохраняет состояние готовности, но для предотвращения конфликтов и сохранения мира на Корейском полуострове "обязательно необходимо исполнять межкорейское военное соглашение" от 19 сентября 2018 года.

Ранее сестра лидера КНДР и первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что страна скоро предпримет "следующий шаг" в отношении Южной Кореи, причем это задание будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии.

Межкорейские отношения стали напряженными, когда в начале июня Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына , выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.

На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.

Позже 12 июня заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чан Гым Чхоль заявил об окончательной потере доверия к южнокорейскому правительству, отметив, что все старания Южной Кореи сгладить ситуацию сейчас выглядят "уловками".