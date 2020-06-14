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Правозащитники США обещают привлечь власти к ответственности за применение перечного газа 

ТАСС 51 минуту назад
Властям США пригрозили за применение перечного газа
Фото: Reuters
Правозащитники США на фоне заявления Секретной службы о применении 1 июня у Белого дома перечного газа обещают привлечь власти к ответственности. Как заявляет правозащитная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), использование спецсредств для разгона протестующих негуманно и незаконно.
"Вновь очередное ведомство отказывается от лжи, направленной на сокрытие незаконного использования администрацией слезоточивого газа и других спецсредств около Белого дома 1 июня, — говорится в распространенном в субботу заявлении ACLU. — Видеоматериалы, [собранные] на месте доказательства и полученные гражданами травмы дают ясно понять, что слезоточивый газ и другие спецсредства были неспровоцированно использованы в отношении протестующих против жестокости полиции".
"Увидимся с президентом, генеральным прокурором и министром обороны в суде. Они будут привлечены к ответственности за свои негуманные и незаконные действия", — отмечается в тексте.
Секретная служба США, в задачи которой входит охрана первых лиц государства, признала в субботу, что 1 июня применила перечный газ в отношении протестующих возле Лафайет-сквер.
Президент США Дональд Трамп 1 июня выступил с обращением к согражданам в Розовом саду Белого дома в связи с беспорядками в стране. Само выступление шло под звуки разрывов светошумовых гранат и зарядов с газом, слышались и выстрелы. Полиция в полной экипировке зачищала в этот момент Лафайет-сквер перед Белым домом от протестующих. Происходило это незадолго до наступления в 19:00 по местному времени комендантского часа.
Спустя некоторое время Трамп вышел из резиденции, направился в сторону уже пустой площади и дошел до церкви Святого Иоанна. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 3 июня заявляла, что слезоточивый газ и резиновые пули не использовались при разгоне протестующих.
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В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США
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