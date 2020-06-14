В Аргентине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Все новости на карте

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине увеличилось на 1 531 и достигло 30 295. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Минздрав страны.

По данным ведомства, число смертельных исходов от COVID-19 возросло до 815.

Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.