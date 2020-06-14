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В Аргентине число случаев коронавируса перевалило за 30 тысяч 

Газета.Ru 25 минут назад
В Аргентине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
Фото: ТАСС
За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса нового типа в Аргентине увеличилось на 1 531 и достигло 30 295. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Минздрав страны.
По данным ведомства, число смертельных исходов от COVID-19 возросло до 815.
Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Налог на имущество , ВОЗ , Аргентина
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